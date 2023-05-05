Реальные цены на жилье падают и продолжат падать как в странах с развитой экономикой, так и с развивающейся. Международный валютный фонд опубликовал подробный экономический прогноз.

Во время пандемии COVID-19 реальные цены на жилье во многих странах выросли до рекордных уровней, особенно в странах с развитой экономикой. Однако уже во втором квартале 2022 года реальные цены на жилье упали, при этом примерно в двух третях стран наблюдался отрицательный рост, а в остальных странах рост был положительным, но более медленным.

Такое развитие событий стало возможным из-за действий центральных банков: в 2022 году они повысили стоимость займов для борьбы с инфляцией (ставки по ипотечным кредитам поднялись в среднем до 6,8% в странах с развитой экономикой). И если процентные ставки будут расти и дальше, спрос на кредиты, скорее всего, ослабнет, и цены на жилье продолжат снижаться.

Особенно уязвимы в этом отношении — экономики с высокими ценами на жилье и высоким уровнем задолженности домохозяйств (где установлены плавающие ставки). В странах, в которых цены на жилье быстро росли и доступность жилья снизилась, но уровень задолженности домохозяйств оставался умеренным вплоть до недавнего начала ужесточения кредитно-денежной политики, ожидается более постепенное снижение цен.

Как прогнозирует МВФ, в ближайшие три года повсеместное снижение цен на жилье может составить около 7% в странах с развитой экономикой и 19% на развивающихся рынках.

Под наибольшим риском краха цен находятся Канада, Австрия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Нидерланды.

Низкий риск у таких стран, как Словакия, Словения, Италия, Венгрия, Греция, Латвия.

Отдельно МВФ остановился на ситуации в Китае. Сектор недвижимости в Поднебесной переживает затяжной кризис, хотя в 2023 году уже наблюдаются первые признаки восстановления: цены на акции компаний-застройщиков застройщиков частично восстановились после волны мер поддержки, объявленных в ноябре 2022 года. При этом отмечается, что китайская экономика уязвима к коррекции цен на недвижимость, поскольку на недвижимость и строительный сектор приходится значительная доля кредитования.