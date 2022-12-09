Шенгенская зона расширяется. С 2023 года ее новым членом станет Хорватия

Хорватия уже точно присоединится к Шенгенской зоне. Голосование государств-членов Евросоюза прошло сегодня.

Страны ЕС единогласно поддержали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне . Безвизовый режим в страны Шенгена будет доступен Хорватии уже с 1 января 2023 года.

Для Болгарии и Румынии, которые тоже выполнили все требования, это голосование закончилось неудачно: против их присоединения выступила Австрия.

«Нам нужно больше времени. На данный момент у нас в Австрии находятся 75,000 нелегальных мигрантов. Это нужно решить в первую очередь», — отметил по этому поводу канцлер Карл Нехаммер.

Свое несогласие с австрийской позицией выразил министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер:

— Я не могу понять позицию Австрии в этом отношении. Я знаю, что в Австрии ведутся большие внутренние дебаты по этому вопросу.

Отметим, что Шенгенская зона расширяется впервые более чем за 10 лет.