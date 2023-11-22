Летом был зафиксирован новый рекорд цен на жилье в Испании, однако становится заметной тенденция к снижению роста. По информации Idealista, продажи недвижимости уже падают, а значит, возможно, будут корректироваться и цены. О том, что происходит на рынке недвижимости Испании – в статье.

О ситуации на рынке недвижимости Испании в 2023 году в целом

Продажи жилой недвижимости в Испании упали на 16,5% в годовом исчислении, а объемы ипотечных кредитов сократились на 14,5%. С другой стороны, цены на новое жилье все еще поднимаются, увеличившись на 0,8% за год благодаря активному строительству.

Согласно последнему отчету регистраторов недвижимости за третий квартал, цена на новое жилье достигла рекордных 2158 евро за квадратный метр, поднявшись на 4,6% за последние 12 месяцев. Этот рост также повлиял на среднюю цену жилья, достигнувшую 1935 евро/кв.м. за последний год, что является максимумом с 2008 года.

На рынке вторичного жилья 11 общин зафиксировали ежегодный рост, в то время как в сегменте новостроек рост был зафиксирован в 16 автономных сообществах, за исключением Галисии. Максимальный прирост цен замечен в Наварре (10,7%), Ла-Риохе (5,4%), Мадриде (5%) и на Канарских островах (4,3%).

Регионы с высокими ценами на новое жилье включают в себя Страну Басков, Балеарские острова и Мадрид, превышающие отметку в 3000 евро/кв.м, тогда как Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура остаются наиболее доступными с ценами менее 1200 евро/кв.м.

О ситуации на рынке недвижимости Испании в третьем квартале 2023 года

Несмотря на рекордные цены, на рынке сохраняется умеренность. Средняя цена на жилье снизилась на 0,3% в третьем квартале по сравнению с предыдущим, преимущественно за счет снижения цен на новостройки.

Продажи жилья за третий квартал сократились на 7,8%, а годовое падение составило 16,5%. Продажи нового жилья уменьшились на 12,4%, в то время как продажи вторичного жилья увеличились на 0,6%.

Количество ипотечных кредитов на жилье уменьшилось на 2,9% в третьем квартале, а годовое падение составило 14,5%. Рост процентных ставок оказал влияние на активность в этом секторе.

Интерес иностранных инвесторов в испанской недвижимости остается на уровне 15,4%, снизившись незначительно, но оставаясь на высоком уровне. Самые активные инвесторы остаются британцы, а общий спрос в регионах, таких как Балеарские острова и Валенсия, продолжает поддерживать высокие объемы продаж.