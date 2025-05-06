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Дома с террасой в Общине Тиват, Черногория

Тиват
244
Крашичи
153
Радовичи
35
Лепетане
28
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64 объекта найдено
Дом 2 спальни в Радовичи, Черногория
Дом 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$525,982
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Дом 2 спальни в Mrcevac, Черногория
Дом 2 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Описание Тиват. Двухэтажный каменный дом с бассейном в американском стиле Расстояние до моря…
$295,155
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$538,415
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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GATE Realty
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Вилла 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая вилла на побережье Бока- Которской бухты в поселке Крашичи. Это спокойное тихое место …
$574,772
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VALUE.ONE
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Вилла в Durasevici, Черногория
Вилла
Durasevici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Большая трехэтажная современная вилла построена из лучших строительных материалов на берегу …
$732,159
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Предлагаем вашему вниманию уникальный трехэтажный особняк с огромным, фруктовым садом и прос…
$617,838
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Дом 5 спален в Крашичи, Черногория
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
В тихом районе полуострова Луштица, в деревне Крашичи продается дом общей площадью 205 м2 + …
$404,969
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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VALUE.ONE
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Дом 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Структура виллы: Кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, терраса-47,80м2, гараж-39,56 м2. БАСС…
$549,687
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$233,529
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Дом с тремя спальнями Расстояние от моря 200 м. Вид н…
$702,751
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Тиват. Двухэтажный каменный особняк времён Австро-Венгерской империи с четырьмя спальнями Р…
$746,083
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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VALUE.ONE
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Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Тиватская ривьера, район Крашичи. Трёх этажный дом с четырьмя спальнями Расстояние до моря …
$410,839
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Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
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VALUE.ONE
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$443,273
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Дом 9 спален в Крашичи, Черногория
Дом 9 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 530 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица дом на первой линии у моря Вид на море Расст…
$1,70 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
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Peters Group Real Estate
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Дом в Радовичи, Черногория
Дом
Радовичи, Черногория
Площадь 48 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$540,577
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Дом 3 спальни в Mrcevac, Черногория
Дом 3 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Тватская ривьера, район Мрчевац. Дом с тремя спальнями Вид на море Расстояние до моря 3км.…
$611,220
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Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Трёх этажный дом с четырьмя спальнями Расстояние …
$237,854
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Дом 7 спален в Крашичи, Черногория
Дом 7 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 7
Площадь 320 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Дом с бассейном и с семью спальнями Расстояние д…
$475,708
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$3,59 млн
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VALUE.ONE
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Дом 4 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 4 спальни
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Тиватская ривьера, район Лепетане. Трёх этажный дом из натурального камня на второй линии от…
$348,132
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Дом 5 комнат в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
$467,272
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Peters Group Real Estate
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Типы недвижимости в Общине Тиват

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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