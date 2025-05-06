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Дома с видом на горы в Общине Тиват, Черногория

Тиват
244
Крашичи
153
Радовичи
35
Лепетане
28
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48 объектов найдено
Дом 5 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Продается дом в поселке Крашичи, на полуострове Луштица. Площадь дома 142м2, площадь учас…
$350,745
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 8 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 8 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Предлагаем на продажу дом в поселке Крашичи площадью 150 кв метров на участке 292 кв метра. …
$329,369
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First Realty
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Таунхаус 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
К продаже предлагаются уникальные таунхаусы расположенные в курортном поселке Джурашивичи. З…
$3,288
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$249,212
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
На продажу предлагаем семейный дом в курортном посёлке Крашичи. Дом расположен всего в 15…
$235,703
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 300 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,40 млн
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First Realty
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Дом 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории – …
$813,563
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продажа дома в Лепетане, Тиват Тип: Продажа дома Местоположение: Лепетане, Тиват Цена…
$339,909
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
$584,957
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дом в поселке Крашичи, с видом на море, на 2 линии. Жилая площадь 70 кв.м., площадь участка …
$352,544
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Дом 10 спален в Крашичи, Черногория
Дом 10 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Огромный дом на продажу в курортном поселке Крашичи (Тиват). Вряд ли еще один дом может п…
$672,955
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 19…
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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First Realty
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Дом 3 комнаты в Mrcevac, Черногория
Дом 3 комнаты
Mrcevac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продажа Тиват 4026. Элегантно спроектированная вилла на побережье Черногории, сочетающая в с…
$734,512
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Стильный, комфортный и просторный дом построен в 2019 году. Площадь 240м2, участок 570 кв.м.…
$867,581
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
$3,80 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Крашичи, на южном берегу тиватского залива, полуостр…
$3,98 млн
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First Realty
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
$1,28 млн
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
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First Realty
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 517 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на первой линии в Тивате с собственным пляжем Продаётся роскошная вилла п…
$5,71 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Предлагаем на продажу современную просторную виллу площадью 240 кв метров на первой линии мо…
$2,16 млн
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First Realty
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Коттедж 5 комнат в Тиват, Черногория
Коттедж 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
$523,828
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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Дом 5 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дом площадью 100 кв метров на участке 380 кв метров в куро…
$285,186
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Тиват

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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