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Виллы в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
152
Крашичи
61
Радовичи
29
Donja Lastva
4
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272 объекта найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Современная элегантность. Бесшовная жизнь. Непревзойденное прибрежное очарование. Расположен…
$3,06 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Тиват, Черногория
Вилла 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций в Калимандж, Тиват, один из самы…
$1
НДС
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается просторный дом с большим плодородным земельным участком в старой части поселка Рад…
$967,616
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Архитектурная элегантность. Абсолютная дискретность. Лучший гольф и море Виды. Добро пожалов…
$4,22 млн
НДС
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Идеальный дом для тех, кто ценит простор, природу и комфорт! Этот современный дом площадью 1…
$285,586
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
НДС
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Представляем вашему вниманию элегантную и полностью меблированную виллу, расположенную в тих…
$922,444
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Вилла 5 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошная вилла – 350 м² | The Cube, Крашичи В продаже эксклюзивная двухуровнев…
$1,51 млн
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Horizon Real Estate
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Пригород Тивата. новая вилла с бассейном и с четырьмя спальнями Окончание строительства – д…
$872,761
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное летнее предложение — скидка 40 000 €! Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и га…
$659,461
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VALUE.ONE
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 3
К продаже предлагается вилла с апартаментами на первой линии в поселке Крашичи полуострова Л…
$1,27 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 19…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Радовичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с бассейном на полуострове Луштица.Эта эксклюзивная вилла сочетает в себе …
$1,15 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Представляем вашему вниманию новую виллу, расположенную в одном из самых живописных и тихих …
$1,50 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость на продажу, Черногория, ТиватУникальная вилла с 4 роскошными апартаментами, каж…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в 5 Marica, Черногория
Вилла 5 комнат
5 Marica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
🌟 В ПРОДАЖЕ ВИЛЛЫ— ВАШ ДОМ С ВИДОМ НА АДРИАТИКУ 📐 Параметры: • Площадь дома — 230 м² • Уч…
$820,183
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Уникальный семейный дом с зеленым двориком всего в нескольких шагах от пляжа в самом красиво…
$1,09 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Предлагается к продаже семейный дом площадью 119 м² с участком 526 м², расположенный на улиц…
$437,592
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается просторный и комфортный дом площадью 200 м², где каждая деталь продумана для вашег…
$381,515
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Вилла 6 комнат в Радовичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Вилла с 5 спальнями в The Peaks, Luštica Bay. Панорамные виды на море и гольф-поле. Приватно…
$5,93 млн
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Роскошная квартира Duplex на продажу в Которе, Черногория - 119,2 м2 с панорамным дизайном В…
$579,072
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Представляем вашему вниманию виллу на первой линии моря  в известном поселке Крашичи.  Из ка…
$2,19 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Представляем вашему вниманию уникальное предложение на продажу – великолепный дом в живописн…
$241,827
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Этаж 3/3
Великолепная вилла, расположенная в живописном месте Крашичи, на полуострове Луштица, на сам…
Цена по запросу
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 105 м²
В районе фешенебельного Порто Монтенегро (г. Тиват) на самом берегу Бока-которского залива п…
$1,11 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Трехэтажный дом с видом на море в Тивате. Площадь участка 363 м2, а площадь дома - 180 м2 с …
$587,294
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Представляем вашему вниманию наш новый проект - Виллы в Тивате, Крашичи. Это спокойный, тих…
$863,668
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Трехэтажная вилла с 5 спальнями и бассейном в 2 минутах от моря в пос. Крашичи. В пешей дост…
$846,395
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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