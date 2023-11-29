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146 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 1…
€600,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла
Крашичи, Черногория
ID 375 Новая вилла в Тивате - Крашичи. Крашичи - это спокойный, тихий уголок с прекрас…
€750,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла
Крашичи, Черногория
ID 374 Новая вилла в Тивате - Крашичи. Крашичи - это спокойный, тихий уголок с прекрас…
€530,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
4
4
480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
4
2
120 м²
3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
4
218 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Вилла с четырьмя спальнями Расстояние до моря…
€450,000
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
293 м²
Эко-вилла на полуострове Луштица с собственным пляжем, бассейном и садом. Внешняя отделка: …
€1,60 млн
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Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
200 м²
Продаются две новые виллы в Тивате, Крашичи. Площадь виллы 1 составляет 200 м2, площадь уча…
€530,000
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
164 м²
Продается просторный дом площадью 164м2 расположенный на участке 323м2. На первом этаже гос…
€400,000
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Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
2
175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
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Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
5
221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
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Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
1
53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
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Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
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Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
142 м²
Продается дом в поселке Крашичи, на полуострове Луштица. Площадь дома 142м2, площадь участк…
€350,000
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2
160 м²
Продается новый просторный дом площадью 160 м2, расположенный на участке 360 м2. Дом находи…
€450,000
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
376 м²
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 нах…
€470,000
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Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
130 м²
Продается дом в поселке Крашичи на полуострове Луштица. Очень уютный семейный дом с панорам…
€430,000
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Вилла
Тиват, Черногория
350 м²
Продается просторная вилла с большим участком в Тивате. Предлагаем вашему вниманию уникальн…
€795,000
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
5
369 м²
Продается просторная вилла вблизи города Тиват. Семейная, очень уютная и просторная вилла "…
€950,000
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
200 м²
Вилла расположена в тихом, тихом уголке с прекрасным видом на море, который идеально подходи…
€530,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
4
315 м²
Тиватская ривьера. Посёлок Крашичи. Полуостров Луштица. Боко Которская бухта. Новые квар…
€530,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
4
3
329 м²
2/2
Готовый таунхаус с 3 спальнями (J-1), бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комп…
€890,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Радовичи, Черногория
5
3
371 м²
2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в…
€3,98 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Радовичи, Черногория
5
3
3
Luxury Golf Course Villas in Montenegro: Luštica Bay embodies the serene Mediterranean lifes…
€3,98 млн
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Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
3
3
2
Villa in Tivat, Krasici: One of Two beautiful villas for sale in Krašići. Set in a quiet cha…
€530,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Богишичи, Черногория
4
4
172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
€1,60 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
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