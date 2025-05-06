Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Общине Тиват, Черногория

Тиват
244
Крашичи
153
Радовичи
35
Лепетане
28
Показать больше
37 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
На продажу предлагаем семейный дом в курортном посёлке Крашичи. Дом расположен всего в 15…
$235,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории – …
$813,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продажа дома в Лепетане, Тиват Тип: Продажа дома Местоположение: Лепетане, Тиват Цена…
$339,909
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Структура виллы: Кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, терраса-47,80м2, гараж-39,56 м2. БАСС…
$549,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дом в поселке Крашичи, с видом на море, на 2 линии. Жилая площадь 70 кв.м., площадь участка …
$352,544
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Mrcevac, Черногория
Дом 3 комнаты
Mrcevac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продажа Тиват 4026. Элегантно спроектированная вилла на побережье Черногории, сочетающая в с…
$734,512
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
$3,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Радовичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Luxury Golf Course Villas in Montenegro: Luštica Bay embodies the serene Mediterranean lifes…
$4,40 млн
Оставить заявку
Вилла в Durasevici, Черногория
Вилла
Durasevici, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 200 м²
Комплекс находиться на участке площадью 2500 м2 и представляет собой пространственную структ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
$467,272
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$818,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 517 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на первой линии в Тивате с собственным пляжем Продаётся роскошная вилла п…
$5,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается уникальная каменная вилла на первой линии моря в Донья Ластва, Тиват.Каждая комнат…
$2,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дом площадью 100 кв метров на участке 380 кв метров в куро…
$285,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 7 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Luxusvilla in the n ä he of the golf course luxury villa with a total Nettofl ä che of 342…
$590,350
Оставить заявку
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Очень красивая вилла,130 метров до моря, находится в живописном поселке Крашичи, полностью о…
$379,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Двухквартирная вилла разделена вертикально, каждая квартира площадью 250 м2.Каждый блок буде…
$5,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
На продажу две идентичных виллы класса люкс в спокойном районе города Тиват. Сам город Тиват…
$633,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла на продажу в Тивате - КрашичиПобег в спокойствие в безмятежном приб…
$549,112
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Предлагаем на продажу комфортабельный дом площадью 110 кв метров плюс террасы в поселке Краш…
$429,646
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Рады предложить вам — два уютных, семейных дома с тремя спальнями и общим бассейном в тихом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Этаж 3/3
Великолепная вилла, расположенная в живописном месте Крашичи, на полуострове Луштица, на сам…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Богишичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Богишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Тиват

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти