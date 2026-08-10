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Дуплексы в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
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Крашичи
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13 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 2
Продается эксклюзивная двухэтажная квартира общей площадью 119 м2, расположенная в роскошном…
$573,528
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Дуплекс в Крашичи, Черногория
Дуплекс
Крашичи, Черногория
Роскошная квартира Duplex на продажу в Которе, Черногория - 119,2 м2 с панорамным дизайном В…
$577,739
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Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 76 м2, расположенную в новом жило…
$351,376
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TekceTekce
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Роскошная квартира Duplex на продажу в Которе, Черногория - 119,2 м2 с панорамным дизайном В…
$577,739
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Дуплекс 1 комната в Крашичи, Черногория
Дуплекс 1 комната
Крашичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
An exceptional luxury duplex villa for sale in The Cube development, located in the peaceful…
$1,51 млн
НДС
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Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса з…
$584,293
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Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 78 м2, расположенную в новом жило…
$360,623
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Дуплекс 1 комната в Крашичи, Черногория
Дуплекс 1 комната
Крашичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Исключительная роскошная дуплексная вилла для продажи в застройке Cube, расположенная в тихо…
$1,51 млн
НДС
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Дуплекс 2 спальни в Тиват, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияПродается современная двухкомнатная двухкомнатная квартира площадью …
$517,817
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Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 83,84 м2, расположенную в новом ж…
$396,685
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Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$249,212
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Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$207,677
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Дуплекс 5 комнат в Крашичи, Черногория
Дуплекс 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТИВАТЕ, КРАШИЧИ! Предлагаем на продажу комфортабельный панорамный до…
$436,871
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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