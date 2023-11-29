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Дома в Община Тиват, Черногория

виллы
147
таунхаусы
9
324 объекта найдено
Дом 3 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 129 м²
NUM 4876 Only a few steps from the shoreline of the Adriatic Sea is this exceptional arch…
€600,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 1…
€600,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в durasevici, Черногория
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
durasevici, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Очаровательный каменный дом в деревне Джурашевичи на полуострове Луштица. Общая площадь д…
€285,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
ID 375 Новая вилла в Тивате - Крашичи. Крашичи - это спокойный, тихий уголок с прекрас…
€750,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
ID 374 Новая вилла в Тивате - Крашичи. Крашичи - это спокойный, тихий уголок с прекрас…
€530,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
На продажу предлагаем семейный дом в курортном посёлке Крашичи. Дом расположен всего в 15…
€220,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Лепетане, Черногория
Дом 4 комнаты
Лепетане, Черногория
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Старинный каменный дом в 20 метрах от моря в Лепетане, Тиват. Площадь дома 146 м2, 3 этажа …
€350,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дом площадью 100 кв метров на участке 380 кв метров в куро…
€270,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
ID 928 Продается участок с домом в Тивате, Донья Ластва Площадь участка 548 м2, площад…
€350,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Градиошница, Черногория
Дом 4 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Идеальное жилье для вашей семьи: Жилая площадь в 317 кв.м. Общая площадь с террасами и подва…
€1,75 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 7 комнат в Радовичи, Черногория
Дом 7 комнат
Радовичи, Черногория
Комнаты 7
Площадь 383 м²
Комплекс домов 1701 года постройки расположен в Радовичи, недалеко от элитного комплекса Lus…
€535,000
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Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more в Крашичи, Черногория
Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more
Крашичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 530 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица дом на первой линии у моря Вид на море Р…
€1,57 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
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Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Описание Тиват. Новый двух этажный дом с потрясающим видом на Тиватский залив Расстояние…
€435,000
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Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
ID 839 Продается старинный дом в Лепетане, второй ряд от моря.  До набережной 15 метро…
€350,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Четырёх этажный дом с пятью спальнями Расстояние до …
€550,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Вилла с четырьмя спальнями Расстояние до моря…
€450,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Д4-411. Модерн Штадтхаус в ТиватеЗу веркауфен Модернес Штадтхаус в Тиват мит Берг- унд Меерб…
€710,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Д4-410. Современный таунхаус в ТиватеПродается современный таунхаус в Тивате с видом на горы…
€890,000
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Дом с балконом, с видом на море в Лепетане, Черногория
Дом с балконом, с видом на море
Лепетане, Черногория
Количество этажей 3
Старинный дом в 20 метрах от моря в эксклюзивной локации – Лепетане Лучшее предложение по ц…
€350,000
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Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 7
ID 801 Продается дом в районе Опатово, рядом с Тиватом и паромом Трехуровневый дом с п…
€350,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 6
ID 789 Продается дом в Тивате, район Маричи  Расположен напротив парка Жупа Двухэтажн…
€420,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Предлагаем на продажу дом в поселке Крашичи площадью 150 кв метров на участке 292 кв метра. …
€340,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Напрямую от инвестора! Окончание строительства декабрь 2022! Жилая площадь: 317 кв.м. Общая …
€1,75 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 273 м²
Трёхэтажная вилла площадью 273 м². Прилегающая частная территория -287 м². Частный бассейн, …
€690,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом в Радовичи, Черногория
Дом
Радовичи, Черногория
Количество этажей 2
ID 669 Продается дом в Радовичи Если Вы в восторге от исторической архитектуры и аутен…
€145,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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