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Дома в Общине Тиват, Черногория

;
Тиват
250
Крашичи
105
Радовичи
58
Donja Lastva
23
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501 объект найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Дом 4 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 4 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла на первой линии к морю в Красичи, Тиват Главный вход в виллу находится с уровня улицы,…
$2,43 млн
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла на набережной на продажу, вилла на набережной Тиват в Опатово, Тиват, расположена всег…
$1,39 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 спален в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 5 спален
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 516 м²
Премиум Вилла на морском фронте, Lustica Peninsular Вилла представляет собой здание каскадно…
$6,36 млн
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Дом 5 спален в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 5 спален
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Представляем вам совершенно новую виллу, расположенную в одном из самых живописных и спокойн…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 4 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Этот красивый дом расположен на участке площадью 220 м2 и расположен на двух уровнях. 1-й ур…
$1,85 млн
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Современная элегантность. Бесшовная жизнь. Непревзойденное прибрежное очарование. Расположен…
$3,06 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Тиват, Черногория
Вилла 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций в Калимандж, Тиват, один из самы…
$1
НДС
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Дом на продажу в Думидране, Тиват. Дом общей площадью 179 м2 расположен на участке площадью …
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 2 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 2
Площадь 243 м²
Двухэтажная вилла площадью 253 м2, доступная вне плана в заливе Лустика, в непосредственной …
$2,93 млн
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Современная застройка в Каваце включает 30 домов с садами, на частной площади 23 000 м2. Тип…
$693,505
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Дом 7 спален в Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Исключительная вилла на продажу в Тивате предлагает прямой вид на пристань для яхт Porto Mon…
$5,78 млн
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Потрясающая вилла в Тивате, в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro Вилла построена …
Цена по запросу
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Дом 44 спальни в Тиват, Черногория
Дом 44 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 44
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эта недавно построенная современная вилла расположена в тихом и востребованном районе Мрцева…
$918,895
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Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
Площадь 200 м²
Две виллы на продажу в Красичи, всего в 10 метрах от морской передней виллы No1: 200 м2, рас…
$612,596
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается просторный дом с большим плодородным земельным участком в старой части поселка Рад…
$967,616
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и метро: 480 кв.м. Участок: 800 кв.м. 3/4…
$2,89 млн
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Дом 5 спален в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 5 спален
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Просторная вилла на набережной с причалом в Красичи, Лустика. Вилла состоит из 5 спален, 2 к…
$2,20 млн
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Архитектурная элегантность. Абсолютная дискретность. Лучший гольф и море Виды. Добро пожалов…
$4,22 млн
НДС
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Дом 7 спален в Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Площадь 316 м²
Номер объекта: 539090. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУП…
$1,12 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Идеальный дом для тех, кто ценит простор, природу и комфорт! Этот современный дом площадью 1…
$285,586
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, Черногория, Тиват — Донья Ластва, РульинаНа продажу выставлен семейный дом пло…
$543,246
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
НДС
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Представляем вашему вниманию элегантную и полностью меблированную виллу, расположенную в тих…
$922,444
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Трехэтажная вилла в Тивате с видом на море, 650 м2Современная вилла на продажу в одном из са…
$1,03 млн
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Агентство
Mbroker
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Вилла 5 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошная вилла – 350 м² | The Cube, Крашичи В продаже эксклюзивная двухуровнев…
$1,51 млн
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Агентство
Horizon Real Estate
Языки общения
English
Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается: двухэтажный дом площадью 590 м2 с открытым панорамным видом на море, расположенны…
$1,82 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Пригород Тивата. новая вилла с бассейном и с четырьмя спальнями Окончание строительства – д…
$872,761
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное летнее предложение — скидка 40 000 €! Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и га…
$659,461
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Агентство
VALUE.ONE
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Типы недвижимости в Общине Тиват

виллы
таунхаусы
дуплексы

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