Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
244
Крашичи
153
Радовичи
35
Лепетане
28
Показать больше
210 объектов найдено
Дом 6 комнат в Лепетане, Черногория
Дом 6 комнат
Лепетане, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
А11-169. Роскошная вилла Seafront на продажу - Лепетан, ТиватРасположение: Lepetane, Tivat D…
$2,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Тиват, Черногория
Дом 6 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом, расположенный в районе Кава в Тивате. Эта недвижимость предлагает исключитель…
$349,825
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Площадь 241 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами на первой линии в поселке Крашичи полуострова Л…
$1,35 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 5 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Продается дом в поселке Крашичи, на полуострове Луштица. Площадь дома 142м2, площадь учас…
$350,745
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается дом в Тивате, Красица, расположенный в первом ряду на берегу моря.Этот дом занимае…
$710,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 8 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 8 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Предлагаем на продажу дом в поселке Крашичи площадью 150 кв метров на участке 292 кв метра. …
$329,369
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Радовичи, Черногория
Дом 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$525,982
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
К продаже предлагаются уникальные таунхаусы расположенные в курортном поселке Джурашивичи. З…
$3,288
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом с 2 жилыми единицами в городе Крашичи, муниципалитет Тиват.Дом расположен всег…
$394,963
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$519,084
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается роскошная вилла на берегу моря в городе Крашичи, в красивой бухте Бока-Которской.П…
$2,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Новая, современная вилла в Тивате в 500 метрах от моря. Вилла имеет 3 этажа, 5 комнат, из н…
$644,198
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$249,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Большой, трехэтажный дом с панорамными видами в 150 м от моря и пляжа. Дом имеет 3 уровня с…
$236,206
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Этаж 2
Продажа новых вилл на берегу Которского залива.Красичи,Тиват.Это тихий, тихий уголок с прекр…
$846,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$538,415
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
На продажу предлагаем семейный дом в курортном посёлке Крашичи. Дом расположен всего в 15…
$235,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 300 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Уникальное и эксклюзивное предложение - большой, четырехэтажный дом в нескольких шагах от пл…
$536,832
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 комнат в Mrcevac, Черногория
Дом 5 комнат
Mrcevac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 2
D11-091. Прекрасная вилла на продажу в окрестностях ТиватаПродается современная вилла с басс…
$826,759
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории – …
$813,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Крашичи, Черногория
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
В тихом районе полуострова Луштица, в деревне Крашичи продается дом общей площадью 205 м2 + …
$404,969
Оставить заявку
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА НА БЕРЕГУ МОРЯ (без внутренней отделки). Вилла находится…
$912,614
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
D4-177. Дом в КрасичиДля продажи дома в районе Красичи 103м2 плюс террасы, на участке 160м2.…
$367,256
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продажа дома в Лепетане, Тиват Тип: Продажа дома Местоположение: Лепетане, Тиват Цена…
$339,909
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Элитный каменный дом в Тивате, Опатово, первая линия.  Стоимость дома 1200000 евро. Площад…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Тиват

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти