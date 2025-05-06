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Дома с бассейном в Общине Тиват, Черногория

Тиват
244
Крашичи
153
Радовичи
35
Лепетане
28
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44 объекта найдено
Дом 2 спальни в Радовичи, Черногория
Дом 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$525,982
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Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$519,084
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 2 спальни в Mrcevac, Черногория
Дом 2 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Описание Тиват. Двухэтажный каменный дом с бассейном в американском стиле Расстояние до моря…
$295,155
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Этаж 2
Продажа новых вилл на берегу Которского залива.Красичи,Тиват.Это тихий, тихий уголок с прекр…
$846,350
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Элитный каменный дом в Тивате, Опатово, первая линия.  Стоимость дома 1200000 евро. Площад…
$1,25 млн
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Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,95 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 7 комнат в Тиват, Черногория
Дом 7 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 490 м²
К продаже предлагается новая современная вилла в Тивате. Площадь виллы 490 м2, жилая 351 м2…
$2,40 млн
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Дом 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Структура виллы: Кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, терраса-47,80м2, гараж-39,56 м2. БАСС…
$549,687
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GATE Realty
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Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$507,799
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
$584,957
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MONTBEL D.O.O.
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Дуплекс 2 спальни в Тиват, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями пло…
$485,241
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
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VALUE.ONE
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Стильный, комфортный и просторный дом построен в 2019 году. Площадь 240м2, участок 570 кв.м.…
$867,581
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
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Peters Group Real Estate
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Дом в Радовичи, Черногория
Дом
Радовичи, Черногория
Площадь 48 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$540,577
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Дом 7 спален в Крашичи, Черногория
Дом 7 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 7
Площадь 320 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Дом с бассейном и с семью спальнями Расстояние д…
$475,708
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Вилла 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$3,59 млн
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VALUE.ONE
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Дом 5 комнат в Donja Lastva, Черногория
Дом 5 комнат
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
$467,272
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Peters Group Real Estate
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Дом 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла-таунхаус в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море…
$818,139
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$541,653
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Дом Джурашевичи, Тиват Дом 220 м2 на участке 400 м2. До моря 100 метров. Вилла с 5 спал…
$701,992
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается вилла в Мрцевце, Тиват — ЧерногорияЭта современная семейная вилла расположена в пр…
$550,240
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Продается современная вилла с бассейном в Мрчеваце, Тиват. В настоящее время объект наход…
$779,991
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, ТиватПродается новая роскошная вилла в Тивате, предлагающая непрев…
$1,00 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 450 м²
Вилла с бассейном 450м2 на участке 1225м2 в Кавачи, Тиват. Современная семейная вилла с вид…
$1,35 млн
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Вилла на первой линии Продается новая вилла на первой линии в Крашичи на первой линии.Площад…
$1,87 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа! Две виллы в Тивате. Предлагаются к продаже две виллы, каждая площадью 230 м² и с…
$651,382
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Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$530,368
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Типы недвижимости в Общине Тиват

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
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