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Квартиры-студии с террасой в Черногории

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16 объектов найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
ID-2361   Просторная студия с террасой в центре Бара – 5 минут до моря! ✔ Площадь: …
$141,028
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/8
ID-2101 Продается: Квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилови…
$117,303
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Челуга, Черногория
Студия 1 комната
Челуга, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
ID-2200 Продается квартира-студия (1+0) в строящемся жилом комплексе в Баре. Локация: …
$62,964
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
ID-1829 Продается квартира-студия в самом центре Бара Локация: Бар, центр, напротив оп…
$87,859
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– пр…
$113,401
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/9
ID-2334 🔥 АКЦИЯ до конца апреля! Студии с террасами в центре Бара от 60 590 € Эксклюзи…
$68,546
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/7
ID-2331 Продаётся студия 27,5 м² в элитном ЖК в центре Бара Современная студия с инфра…
$108,889
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
ID-2102 Продается квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилович…
$135,310
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/6
ID-2270  Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$94,638
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
ID 2140 Продается уютная студия в новом доме на первой линии от моря в городе Бар! Хар…
$76,383
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Peters Group Real Estate
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Студия в Morinj, Черногория
Студия
Morinj, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Предлагаем на продажу просторную студию площадью 40 квадратных метров с частным садом в комп…
$146,380
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First Realty
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Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
ID-2025 Квартира-студия в курортном поселке Добра Вода с бассейном Продается квартира-…
$77,080
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Peters Group Real Estate
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Параметры недвижимости в Черногории

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