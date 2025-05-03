Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Студия
  5. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Черногории

Подгорица
5
Будва
14
Бечичи
9
Тиват
6
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Rijeka Rezevici, Черногория
Студия 1 комната
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартиры с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Площадь квартир варьируется от 49 …
$107,350
Оставить заявку
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти