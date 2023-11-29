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Квартиры-студии в Бар, Черногория

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10 объектов найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бар, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/8
Студия площадью 20 м2 + 13 м2 терраса на продажу в новом доме в районе Шушань. ✅ 1. этаж …
€74,000
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Этаж 1
ID 915 Продается студия в  Баре, Шушань   Шушань, на возвышенности Количество спален: …
€55,000
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5
ID 549 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Комплекс с бассейном, фит…
€89,910
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
ID 509 Продается студия в строящемся доме в Баре. Дом расположен в тихом районе Илино …
€58,380
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7
ID 504 Продается студия в строящемся доме в центре Бара Дом расположен в центре города…
€71,400
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/10
ID 476 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар, Шушань. Студия с балконом…
€51,960
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
ID 472 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Студия с балконом 39,08 м…
€81,120
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня в Бар, Черногория
Студия 1 спальня
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/3
ID 198 Квартира, идеальная для вложений! В продаже квартира – студия в Баре, в районе Зе…
€68,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/10
ID 369   Продается новая студия в Баре в комплексе Emerald Residence 3 этаж, лифт …
€95,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бар, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/6
Строящийся дом находится в Баре в  части города Тополица, на участке площадью 2288 м², в 700…
€58,750
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