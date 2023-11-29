ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Бар
Студии
Квартиры-студии в Бар, Черногория
Студия
Очистить
10 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бар, Черногория
1
33 м²
1/8
Студия площадью 20 м2 + 13 м2 терраса на продажу в новом доме в районе Шушань. ✅ 1. этаж …
€74,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия
Бар, Черногория
1
ID 915 Продается студия в Баре, Шушань Шушань, на возвышенности Количество спален: …
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
33 м²
5
ID 549 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Комплекс с бассейном, фит…
€89,910
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
27 м²
2
ID 509 Продается студия в строящемся доме в Баре. Дом расположен в тихом районе Илино …
€58,380
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
33 м²
7
ID 504 Продается студия в строящемся доме в центре Бара Дом расположен в центре города…
€71,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
26 м²
2/10
ID 476 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар, Шушань. Студия с балконом…
€51,960
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
39 м²
4
ID 472 Продается студия в новом доме от застройщика в г Бар. Студия с балконом 39,08 м…
€81,120
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня
Бар, Черногория
1
1
30 м²
2/3
ID 198 Квартира, идеальная для вложений! В продаже квартира – студия в Баре, в районе Зе…
€68,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната
Бар, Черногория
1
1
36 м²
3/10
ID 369 Продается новая студия в Баре в комплексе Emerald Residence 3 этаж, лифт …
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бар, Черногория
1
1
25 м²
1/6
Строящийся дом находится в Баре в части города Тополица, на участке площадью 2288 м², в 700…
€58,750
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL