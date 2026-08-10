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Студии в Баре, Черногория

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16 объектов найдено
Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/10
Бар. Жилой бизнес комплекс у моря и гор Стены окрашены в белый цвет. Электрические пр…
$115,679
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
Продаётся просторная студия в новом комплексе с бассейном в городе Бар, Черногория ID-675…
$130,698
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Студия 1 спальня в 36 a, Черногория
Студия 1 спальня
36 a, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Бар | 36 м² | 3 этаж | студия | бассейн | тёплый пол | кондиционер | Продаётся современн…
$121,753
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 1/6
Продается готовая к заезду квартира-студия в новом жилом комплексе. Всё включено — заходи и …
$95,215
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Студия 1 спальня в 36 a, Черногория
Студия 1 спальня
36 a, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Студия у моря в городе Бар – идеальное место для жизни и отдыха! Продаётся уютная квартир…
$87,167
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Продажа квартиры-студии в Баре ID-619 🔹 20 м²  🔹 0 этаж 🔹 Кухня-гостиная, сан.узел. …
$82,454
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Студия 1 спальня в Бар, Черногория
Студия 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Уникальная возможность приобрести стильную студию в центре Бара, Черногория. Эта прекрас…
$119,709
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/10
Комфортные квартиры в 10-этажном доме , функциональный подземный паркинг и парковка возле…
$113,646
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Студия в Белиши, Черногория
Студия
Белиши, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Откройте для себя уютную и функциональную квартиру-студию в недавно построенном жилом компле…
$73,987
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3
Продается современная квартира-студия в районе Тополица, г.Бар. Новый дом с бассейном и р…
$132,204
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Студия 1 спальня в 36 a, Черногория
Студия 1 спальня
36 a, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Приветствуем вас в уютной студии в городе Тиват! Горячее предложение! Эта жемчужина разм…
$95,302
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
🏙 Продаётся уютная студия в новом комплексе с бассейном — Бар, Черногория ID-669 Идеал…
$131,411
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
Продается просторная квартира-студия в современном ЖК,  район Белиши, г.Бар. Площадь - 36…
$132,517
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира студия 31 м2 в городе Бар. Квартира находится в новом доме с бассейном. Расположе…
$103,736
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Студия в Бар, Черногория
Студия
Бар, Черногория
Площадь 33 м²
Этаж 6
Квартиры в новом доме с бассейнами в Баре. В комплексе 322 квартиры, 322 гаража. Владелец…
$74,367
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Продаются отдельные номера в мини отеле 300 м от моря, Видиковац Участок 600м2 Структура:…
$56,696
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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