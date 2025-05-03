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Квартиры-студии с видом на горы в Черногории

Подгорица
5
Будва
14
Бечичи
9
Тиват
6
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18 объектов найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
ID-2361   Просторная студия с террасой в центре Бара – 5 минут до моря! ✔ Площадь: …
$141,028
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
$121,761
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Челуга, Черногория
Студия 1 комната
Челуга, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
ID-2200 Продается квартира-студия (1+0) в строящемся жилом комплексе в Баре. Локация: …
$62,964
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
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Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Петровац, Черногория
Студия 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
$113,830
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
ID-2015 Студии в Тивате, Кавач Продаются квартиры-студии в новом строящемся комплексе …
$78,127
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
ID 2168 Продается студия в новом жилом комплексе с бассейном в Бечичи Предлагаем к про…
$92,309
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия в Provodina, Черногория
Студия
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
Очаровательная, недавно отремонтированная студия в самом сердце Старого города Котора Отк…
$226,600
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Студия 1 комната в Сутоморе, Черногория
Студия 1 комната
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
ID-2261 Продается небольшая студия в Сутоморе. Локация: Сутоморе, Барская општина. …
$38,916
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Площадь 28 м²
На продажу квартира студия в Кавачи, Тиват. Квартира площадью 28м2, расположена на 1 этаже …
$98,827
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Предлагаем на продажу квартиру-студию площадью 38 кв метров в Доброте. Квартира состоит из г…
$112,689
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия в Morinj, Черногория
Студия
Morinj, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Предлагаем на продажу просторную студию площадью 40 квадратных метров с частным садом в комп…
$146,380
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
ID-2074 Продается современная квартира-студия с видом на море и горы в Бечичи. Площадь…
$89,515
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Peters Group Real Estate
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
40 м2 с террасой.  Продаются две студии в Сутоморе, в очень перспективном месте: около вход…
$68,639
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Montesale
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Параметры недвижимости в Черногории

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