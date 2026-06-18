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Студии в Светях-Стефане, Черногория

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6 объектов найдено
Студия в Свети-Стефан, Черногория
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Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$326,467
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$436,152
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$343,279
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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International Property AlertInternational Property Alert
Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$390,954
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$425,155
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$542,672
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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