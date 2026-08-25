Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Луштица
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Луштица, Черногория

;
Студия Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$526 232
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 46 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$666 484
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$312 718
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$523 134
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Луштица, Черногория
Студия 1 спальня
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$366 560
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Луштица, Черногория
Студия
Луштица, Черногория
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$316 674
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts

Параметры недвижимости в Луштица, Черногория

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти