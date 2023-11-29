Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Тиват
  5. Студии

Квартиры-студии в Тиват, Черногория

Студия В архив
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается студио- в отеле Regent 5* Porto Montenegro. Инвестиционно выгодная квартира пло…
€325,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Realting.com
Перейти