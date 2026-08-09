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Студии в Тивате, Черногория

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28 объектов найдено
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
МестонахождениеРасположенная в самом сердце Тивата, эта квартира сочетает в себе городское у…
$459,834
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$640,638
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
МестонахождениеЭта квартира находится в Тивате, в 1 км от центра города. Море и пляж находят…
$143,552
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LDV InvestLDV Invest
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 27 м²
ЧЕРНОГОРИЯ.ТИВАТ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКС…
$116,140
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира-студия площадью 24,5 м2 в самом центре Тивата, в известном здании Technomax. Благод…
$146,002
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Основные моменты Роскошные апартаменты под ключ; высококачественная отделка (фасады из натур…
$131,956
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$864,279
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Роскошная квартира-студия на продажу в престижном Regent Pool Club Residences, расположенном…
$492,469
НДС
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Современная роскошная квартира-студия на продажу в Порто Монтенегро, расположенная в престиж…
$440,325
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеРасположенный недалеко от Porto Montenegro, международной школы и центра горо…
$118,292
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 25 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$110,152
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Откро…
$475,237
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/3
МестонахождениеРасположенная в тихом районе Тивата, эта квартира-студия находится всего в 2,…
$132,461
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Откро…
$472,770
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 46 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$662,023
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
$472,770
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$528,064
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 28 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$121,328
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Основные моменты Роскошные апартаменты под ключ; высококачественная отделка (фасады из натур…
$130,290
НДС
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
$492,469
НДС
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
НДС
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 24 м²
Этаж 1/4
На продажу студия в новом комплексе в Тивате. Студия, площадью 24,94м2 расположена на 1 эта…
$129,697
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 28 м²
ПРЕСЕЙЛ🚨 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, нал…
$85,942
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Площадь: 54 м2 (49 м2 + 5 м2 терраса)Ванные комнаты: 1 1гаражКвартира-студия с панорамным ви…
$549,386
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Площадь 28 м²
На продажу квартира студия в Кавачи, Тиват. Квартира площадью 28м2, расположена на 1 этаже …
$98,827
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
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