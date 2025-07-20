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Квартиры-студии около гольф-клуба в Черногории

Подгорица
5
Будва
16
Бечичи
9
Тиват
8
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1 объект найдено
Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Площадь: 46 м2Ванные комнаты: 1 1Гаражное пространствоАпартаменты Waterfront Studio с прямым…
$665,108
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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