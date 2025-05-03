Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Студия
  5. Вид на море

Квартиры-студии с видом на море в Черногории

Подгорица
5
Будва
14
Бечичи
9
Тиват
6
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
21 объект найдено
Студия 1 комната в Мельине, Черногория
Студия 1 комната
Мельине, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/4
ID-1735 Продается студия в элитном ЖК с видом на море в Херцег Нови, Мельине Предлага…
$174,802
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
$121,761
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 34 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Студия 34 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 34
Рафаиловичи, Будванская ривьера. Продается студия 34м2 с прекрасным видом на море Квартира…
$98,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– пр…
$113,401
Оставить заявку
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– простор…
$108,764
Оставить заявку
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
Оставить заявку
Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Петровац, Черногория
Студия 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
$113,830
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
ID-2015 Студии в Тивате, Кавач Продаются квартиры-студии в новом строящемся комплексе …
$78,127
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Продаются отдельные номера в мини отеле 300 м от моря, Видиковац Участок 600м2 Структура:…
$56,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Студия в Рафаиловичи, Черногория
Студия
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 33 м²
Продается уютная квартира-студия 33м2 Рафаиловичи (Будва), всего в 400 метрах от моря! Это и…
$95,480
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
ID 2168 Продается студия в новом жилом комплексе с бассейном в Бечичи Предлагаем к про…
$92,309
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия в Provodina, Черногория
Студия
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
Оставить заявку
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 m2–– простор…
$93,638
Оставить заявку
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Предлагаем на продажу квартиру-студию площадью 38 кв метров в Доброте. Квартира состоит из г…
$112,689
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Rijeka Rezevici, Черногория
Студия 1 комната
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартиры с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Площадь квартир варьируется от 49 …
$107,350
Оставить заявку
Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
ID-2074 Продается современная квартира-студия с видом на море и горы в Бечичи. Площадь…
$89,515
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
ID-1620 Студия в 300 м от моря – скидка до конца месяца! Всего 34 м² за 88 400 € Описа…
$95,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
ID-2025 Квартира-студия в курортном поселке Добра Вода с бассейном Продается квартира-…
$77,080
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти