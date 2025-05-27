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Квартиры-студии в Сутоморе, Черногория

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Сутоморе, Черногория
Студия 1 комната
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
ID-2261 Продается небольшая студия в Сутоморе. Локация: Сутоморе, Барская општина. …
$38,916
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 29 м²
Сутоморе Бар.  Квартира студия 29.45 м2. Находится на 2 этаже.  Это современное и роскошно…
$67,381
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
40 м2 с террасой.  Продаются две студии в Сутоморе, в очень перспективном месте: около вход…
$68,639
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