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Квартиры-студии в Будве, Черногория

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14 объектов найдено
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$116,361
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Этаж 6
ID-1633 - Продается теплая и уютная студия в новом доме в Будве Продается студия в новом …
$109,230
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Peters Group Real Estate
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Студия 2 комнаты в Будва, Черногория
Студия 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
Квартира-студия в самом сердце Будвы ✨ Расположение: Центр Будвы 📏 Площадь: 36 м² + закр…
$93,245
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/1
Будва Продажа студии в новом доме 29 м2 плюс 11 м терасса Высокое приземле Подко…
$92,123
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
#3911 📍Продается квартира-студия в Будве (Старая пекарня) 📐Площадь 36 м2 📃Включает в с…
$125,480
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SMinvestment RealEstate
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$257,015
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$128,906
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Площадь 29 м²
На продажу квартира студия в Бабин До, Будва. Квартира площадью 29м2, зарегистрирована в …
$75,399
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$364,300
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$155,680
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Будва Студия 20 м2 на первом этаже дома. Подходит отлично для сдачи в аренду. Id - OKr83
$86,186
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Montesale
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Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
📍 Продажа студии в комплексе «ONIA», Будва   🔗 Предлагается к продаже уютная студия в …
$181,242
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D.O.O Allende MNE
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Площадь 40 м²
Этаж 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Meня зовут Леон, задайте мне cвой вoпрос🤝🏻 ЧЕРНОГОP…
$96,108
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
ID-2250 Продаётся: Квартира-студия в Будве Город: Будва Площадь: 26 м² Этаж: 3 …
$81,834
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

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