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Квартиры-студии с бассейном в Черногории

Подгорица
5
Будва
14
Бечичи
9
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21 объект найдено
Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/8
ID-2101 Продается: Квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилови…
$117,303
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/6
ID-2269  Продается студия в новом доме в центре Бара, Черногория Рядом с морем Про…
$115,668
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– пр…
$113,401
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/9
ID-2334 🔥 АКЦИЯ до конца апреля! Студии с террасами в центре Бара от 60 590 € Эксклюзи…
$68,546
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 m2–– простор…
$108,764
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/7
ID-2331 Продаётся студия 27,5 м² в элитном ЖК в центре Бара Современная студия с инфра…
$108,889
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
ID-2030 Квартира-студия с дизайнерской мебелью в новом доме с бассейном в Баре Продает…
$114,578
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
ID-2015 Студии в Тивате, Кавач Продаются квартиры-студии в новом строящемся комплексе …
$78,127
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Подгорица, Черногория
Студия 1 комната
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Квартира студия в новостройке в Подгорице, Забело. Квартира 23,75м2 расположена в строящемс…
$54,413
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
ID 2168 Продается студия в новом жилом комплексе с бассейном в Бечичи Предлагаем к про…
$92,309
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
ID-2102 Продается квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилович…
$135,310
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/11
ID-2047 Продается студия в новом белоснежном комплексе, как жемчужина, рядом с пляжами и …
$82,313
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/6
ID-2270  Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$94,638
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Печурице, Черногория
Студия 1 комната
Печурице, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 m2–– простор…
$93,638
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Студия в Morinj, Черногория
Студия
Morinj, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Предлагаем на продажу просторную студию площадью 40 квадратных метров с частным садом в комп…
$146,380
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First Realty
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Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
ID-2074 Продается современная квартира-студия с видом на море и горы в Бечичи. Площадь…
$89,515
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/11
ID-2022 🔥 Продаётся студия 36 м² в ЖК с бассейном в Баре  Современная студия с возможн…
$113,827
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/11
ID-2031 Прекрасно меблированная квартира-студия в новом доме с бассейном в Баре Продае…
$119,786
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Добра Вода, Черногория
Студия 1 комната
Добра Вода, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
ID-2025 Квартира-студия в курортном поселке Добра Вода с бассейном Продается квартира-…
$77,080
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Параметры недвижимости в Черногории

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