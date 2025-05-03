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Квартиры-студии с садом в Черногории

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2 объекта найдено
Студия в Morinj, Черногория
Студия
Morinj, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Предлагаем на продажу просторную студию площадью 40 квадратных метров с частным садом в комп…
$146,380
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия в Bigova, Черногория
Студия
Bigova, Черногория
Площадь 30 м²
На продажу квартира студия в Бигово. Студия 30м2 расположена в малоквартирном доме на 7 ква…
$89,569
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Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
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