Апарт-отель Crowne Plaza Kolašin

Колашин, Черногория
Цена по запросу
Дата обновления: 07.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Колашин
  • Город
    Колашин
  • Адрес
    Mirka Vesovica, 9 B S Ski Rental

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Crowne Plaza Kolašin: Ваш актив в Черногории под управлением мирового бренда

🏔️ Престижная локация — сердце Колашина
Современный 4-звёздочный отель (общая площадь 11 368 м²) расположен в центре главного горнолыжного и оздоровительного курорта северной Черногории. Всё лучшее — в шаговой доступности.

✨ Инфраструктура отеля мирового уровня

  • SPA-центр, фитнес-клуб, крытый бассейн

  • Ресторан и лаунж-бар, room service

  • Бутики, подземный паркинг

  • Эксклюзивные сервисы для владельцев: трансферы, аренда снаряжения, индивидуальные экскурсии

💰 Ваша выгода — уже с момента покупки

  • Порог входа: от 150 000 €

  • Гарантированная доходность: 8% годовых в евро

  • Прогноз загрузки: 80–85% благодаря круглогодичному туристическому потоку

📈 Рост капитала + ВНЖ ЕС

  • После вступления Черногории в ЕС (2028) прогнозируемый рост стоимости недвижимости — 15–20%

  • Покупка автоматически даёт право на вид на жительство Черногории, который с 2028 года будет приравнен к ВНЖ Евросоюза

🔑 Станьте владельцем актива под управлением IHG (Crowne Plaza)
Узнайте условия выбора апартаментов и зафиксируйте гарантированный доход в евро уже сегодня.

Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$185,020
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$744,493
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$163,012
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$187,563
Другие комплексы
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Показать все Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 53–67 м²
2 объекта недвижимости 2
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8 – 67.0
176,800 – 264,164
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Показать все Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс на побережье Адриатики Жилой комплекс нового поколения. Архитектура проекта гармонично вписана в природный ландшафт, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Утро здесь начинается с ярких красок рассвета над морем, а вечера наполнены тишиной и средиземноморским те…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Показать все Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Будва, Черногория
от
$506,240
Количество этажей 15
Площадь 61–119 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
506,392
Квартира 3 комнаты
119.0
993,400
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Актуальные новости в Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
Показать все публикации