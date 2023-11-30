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Жильё в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Ратишевина
3
6 объектов найдено
Дом 2 спальни в Ратишевина, Черногория
Дом 2 спальни
Ратишевина, Черногория
Количество спален 2
ID 945 Продается дом с бассейном в районе Ратисевина, Херцег Нови в 3 километрах от мо…
€258,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Trebesin, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Trebesin, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Д7-010. Дом с видом на море с бассейном в Требесине, Герцег НовиПродается! Красивый дом с п…
€398,000
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Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ратишевина, Черногория
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
€450,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Ратишевина, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ратишевина, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
5 extremely well priced apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo. 4 apartme…
€70,000
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Дом с видом на море в Сушчепан, Черногория
Дом с видом на море
Сушчепан, Черногория
D5-1043. Строящийся дом СусепанПродается строящийся дом в Суспекане.  Участок 408м2. 
€95,000
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Квартира с видом на море в Сушчепан, Черногория
Квартира с видом на море
Сушчепан, Черногория
Площадь 116 м²
A5-1042. Красивая квартира в Centr IgaloПродается красивая квартира в Centr Igalo. & NBSP; Ж…
€220,000
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Типы недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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