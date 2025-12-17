  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Будве, Черногория

Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Будва, Черногория
от
$117,467
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продажа в новом достроенном доме, пригород Будвы Ластва 6 квартир по 79 м2, 3 спальные кшинаты и гостинная с 2 санузлами и Бассейном Рядом магазины, Техномакс, заправка До торгового центра 10 мин Налог 3 процента платит покупатель!  Цена 107 500 евро
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
ПРОДАЖА квартир в БУДВА ЦЕНТАР? Местоположение: Центр Будвы До моря и до Старого Града: 5 минут пешком. Элитный жилой комплекс BUDVA CENTAR расположен так же  в очереди к туристическим достопримечательностям (роскошные пляжи, рестораны, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pijaca). …
Вилла Good earth Tudorovici
Будва, Черногория
от
$925,372
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продажа виллы в элитном посёлке. Близикуче, с невероятным видом на море и горы Площадь земли 403 м2 Площадь дома 231 м2 2 паркинг места Бассйе 7×5 м Дом построен с учётом сейсмологических особенностей страны из качественных материалов Средняя стоимость аренды такого дома 35…
