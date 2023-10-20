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Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
02.04.2025
$1,31 млн
02.03.2025
$1,32 млн
10.02.2025
$1,30 млн
;
7
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ID: 24939
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
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