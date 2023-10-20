Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Расположенная на тихой улице, эта очень большая квартира расположена в небольшом здании всего с 4 квартирами. Наслаждайтесь частным входом, ведущим к огромному открытию на террасе с захватывающим панорамным видом. Современная американская кухня идеально подходит для любителей кухни.
Квартир…
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру.
Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф.
Оч…