  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Grand jardin

Жилой квартал Grand jardin

Ашкелон, Израиль
от
$987,525
20.02.2026
$987,525
05.03.2025
$941,015
13.02.2025
$943,695
;
10
Оставить заявку
ID: 25006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
террасная вилла 6 шт. для mamad Красивый сад тихое и пастырское место мастер спальня 30м2

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$987,525
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2. Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим! Один на полу…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Показать все Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Иерусалим, Израиль
от
$5,71 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации