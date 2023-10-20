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Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
05.03.2025
$1,21 млн
15.02.2025
$1,26 млн
06.01.2025
$1,23 млн
;
5
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ID: 24361
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками, 3 комнаты 60м2 с балконом, 1-й этаж (как 2-й этаж) лифт, Миклат

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
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