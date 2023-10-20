Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками,
3 комнаты 60м2 с балконом,
1-й этаж (как 2-й этаж)
лифт,
Миклат
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай.
4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира.
Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет.
Потенциал сделать его 5 штук.
Очень серьезные продавцы.
Бесплатно
Доставка за 32 месяца большой Penthouse 5P площадью 135 м2, HSP 2,97 м, мастер-люкс, высококачественная отделка, терраса с потрясающим видом 55 м2. по непревзойденной цене 35 000 шекелей / м2
Агентство Хадасса Такам
Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе.
За дополнительной информацией свяжитесь с нами