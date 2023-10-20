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Жилой квартал Baka

Иерусалим, Израиль
от
$755,621
02.04.2025
$755,621
16.02.2025
$757,773
07.01.2025
$738,943
;
6
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ID: 24407
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места бесплатно

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Baka
Иерусалим, Израиль
от
$755,621
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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