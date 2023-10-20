Жилой квартал Baka

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Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Продается на небольшой улице возле Намал Тлв и Дизенгофф (настоящий Цидон).
На 3 этаже с лифтом отремонтированного здания после Тама 38.
Квартира площадью 2,5 комнаты площадью 61 м2, частично отремонтированная и в хорошем общем состоянии с новыми окнами.
Миклат в здании.
Идеально подходит дл…
Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами.
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