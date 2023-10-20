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Жилой квартал Proche de la mer

Ашкелон, Израиль
от
$1,07 млн
06.03.2025
$1,07 млн
14.02.2025
$1,07 млн
05.01.2025
$1,04 млн
;
5
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ID: 24236
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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вилла в Барнеа 5 комнат с подвалом жилой участок 420 м2

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,07 млн
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