  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl

Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl

Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
20.02.2026
$1,32 млн
27.05.2025
$1,18 млн
;
4
ID: 26192
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Три три клочка в виде незаменимого элемента. Включите балкон в салоне и террас в комнате. 5-й стиль с паркингом. Ближе ко всем кофе и агрессивной торговле

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
