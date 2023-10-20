Жилой квартал Appartement dexception

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима
Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продумана каждая деталь.
Характеристики:
✨ Естественная яркость и благородные материалы во всех пространствах
✨ Наземное отопление, центральное кондиционирование воздуха
✨ Обычные повязки в комнатах
✨ Высококачественная отделка, вплоть до мельчайших деталей
Американская кухня:
Специально разработанное пространство, сочетающее современную элегантность и функциональность. Сделанная из высококачественного мрамора, кухня оснащена интегрированной техникой и центральным островом, который возвышает все. Настоящая художественная работа, где встречаются дизайн и практичность.
Дополнительные преимущества:
✅ Большое подземное парковочное место с прилегающим подвалом
✅ Будущая трамвайная линия в непосредственной близости
✅ Идеальное расположение: в 4 минутах ходьбы от Каньона Хадара, недалеко от супермаркетов (Рами Леви / Ошер Ад) и синагог французских общин.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно