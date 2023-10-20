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Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
;
7
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ID: 25718
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полностью отремонтированного здания, он предлагает превосходные 3,4-метровые потолки, которые наполняют пространство естественным светом и очарованием. Основные моменты: • 70 м2 жилая площадь + 5 м2 терраса 1-й этаж очень высокий 2 спальни (одна из которых Mamad - безопасная комната) • 1 ванная комната с ванной • 3,4-метровые потолки Роботизированная частная подземная парковка • Сохраненное здание, полностью отремонтированное с высококачественной отделкой Тихая улица, недалеко от пляжа, лучшие рестораны и роскошные магазины • Продается полностью обставленная современной техникой Стоимость: ILS 6 500 000 Мы говорим на английском, французском и иврите

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
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