Жилой квартал Nouveau projet boutique standing

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Мы рады представить наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалиме.
«Bustan arnona», этот магазинный проект включает в себя два небольших 6-этажных здания на 44 единицы, предлагающих уникальные апартаменты и пентхаусы с впечатляющими открытыми пространствами.
В апартаментах есть огромные террасы Soucca, которые идеально подходят для того, чтобы насладиться панорамным видом на Иерусалим!
Доступно для продажи:
5 комнатных апартаментов площадью 117м2 + 46м2 террас сукки,
Пентхаусы 5 комнат площадью 139 м2 + 54,5 м2 террас сукки.
Дизайн интерьера и экстерьера был тщательно разработан, чтобы предложить современный и комфортный образ жизни, сохраняя при этом спокойную и зеленую атмосферу района. Апартаменты просторные и светлые, с высококачественной отделкой и самыми современными удобствами.
Все квартиры имеют парковочные места и подземный погреб.
Район Арнона - идеальное место для семей, молодых пар и профессионалов, ищущих покой и удобство.
С его многочисленными зелеными насаждениями, местными магазинами и отличными школами, Арнона является одним из самых популярных районов в Иерусалиме.
Не упустите эту уникальную возможность предложить вам дом мечты в одном из самых престижных районов Иерусалима.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об этом эксклюзивном проекте.
Поскольку здание уже построено на верхнем этаже, мы приглашаем вас записаться на прием непосредственно в наше агентство для посещения сердца вашей будущей квартиры!
Выпуск только в июле 2024 года!
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Иерусалим, Израиль
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Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе.
За дополнительной информацией свяжитесь с нами
В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый