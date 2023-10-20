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Жилой квартал Nouveau projet boutique standing

Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
;
2
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ID: 25285
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Мы рады представить наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалиме. «Bustan arnona», этот магазинный проект включает в себя два небольших 6-этажных здания на 44 единицы, предлагающих уникальные апартаменты и пентхаусы с впечатляющими открытыми пространствами. В апартаментах есть огромные террасы Soucca, которые идеально подходят для того, чтобы насладиться панорамным видом на Иерусалим! Доступно для продажи: 5 комнатных апартаментов площадью 117м2 + 46м2 террас сукки, Пентхаусы 5 комнат площадью 139 м2 + 54,5 м2 террас сукки. Дизайн интерьера и экстерьера был тщательно разработан, чтобы предложить современный и комфортный образ жизни, сохраняя при этом спокойную и зеленую атмосферу района. Апартаменты просторные и светлые, с высококачественной отделкой и самыми современными удобствами. Все квартиры имеют парковочные места и подземный погреб. Район Арнона - идеальное место для семей, молодых пар и профессионалов, ищущих покой и удобство. С его многочисленными зелеными насаждениями, местными магазинами и отличными школами, Арнона является одним из самых популярных районов в Иерусалиме. Не упустите эту уникальную возможность предложить вам дом мечты в одном из самых престижных районов Иерусалима. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об этом эксклюзивном проекте. Поскольку здание уже построено на верхнем этаже, мы приглашаем вас записаться на прием непосредственно в наше агентство для посещения сердца вашей будущей квартиры! Выпуск только в июле 2024 года! Банковская гарантия на проект

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
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