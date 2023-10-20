Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
ТУР БЕЛЫЙ ГОРОД - ВЫСОКАЯ ИГРА 4 ЧАСТИ С ПАРКИНГОМ И ТЕРРАССОМ
Площадь: 135 м2 + терраса 12 м2
4 штуки
3 спальни
2 ванные комнаты, 3 туалета
Мебель (вариант без мебели)
1 парковочное место
Вид с моря
Роскошный тур со всеми удобствами: спа, тренажерный зал, бассейн, 24-часовая охрана
Стоимость: NIS 30 000
Плата за совместное владение: NIS 3800
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно