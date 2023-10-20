  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A vendre appartement a ashdod

Жилой квартал A vendre appartement a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
20.02.2026
$1,19 млн
27.02.2025
$1,07 млн
27.02.2025
$1,07 млн
12.02.2025
$1,07 млн
12.02.2025
$1,05 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 24984
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной....

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$968,715
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Показать все Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Хадера, Израиль
от
$962,445
БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$5,49 млн
Для продажи - Новый Пентхаус с приватной шишкой в Керем Хатиманим, Тель-Авив-ЯФО 6-й и последний этаж Жилая площадь 140 м2 60 м2 балконов 70 м2 частной террасы на крыше 30 м2 частный бассейн 5 штук 2 частных парковочных места 1 частная кладовая Виды и уникальная атмосфера В нескольк…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Toit prive
Жилой квартал Toit prive
Жилой квартал Toit prive
Жилой квартал Toit prive
Жилой квартал Toit prive
Показать все Жилой квартал Toit prive
Жилой квартал Toit prive
Иерусалим, Израиль
от
$2,90 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации