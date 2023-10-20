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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$640,452
02.04.2025
$640,452
04.02.2025
$631,788
24.12.2024
$634,068
;
5
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ID: 23502
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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afridar 5 номеров рядом с морем вложили недавно и просторно

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$640,452
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