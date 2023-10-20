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Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique

Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
09.06.2025
$1,19 млн
30.04.2025
$955,060
;
2
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ID: 25818
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-люкс, балкон с великолепным видом из гостиной, парковка, 4 лифта, современная квартира, с аккуратной отделкой. Дело должно быть изъято!!!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
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