Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique

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Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-люкс, балкон с великолепным видом из гостиной, парковка, 4 лифта, современная квартира, с аккуратной отделкой. Дело должно быть изъято!!!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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