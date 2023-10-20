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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$814,610
05.03.2025
$814,610
13.02.2025
$816,930
04.01.2025
$796,630
04.01.2025
$806,490
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6
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ID: 24122
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В центре Иерусалима, граничащем с реабилитацией, лицом к большой синагоге, Красивые 3 комнаты площадью 65 м2, вписанные в арнону с 2 большими спальнями и красивой гостиной с балконом высотой под потолком. немедленно доступный

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$814,610
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