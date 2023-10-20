  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
20.02.2026
$1,52 млн
02.04.2025
$1,36 млн
;
7
ID: 25610
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Тель-Авив

О комплексе

Красивый 3-комнатный дуплекс с террасой - Бограшов / Бен Иегуда • Дуплекс 3 комнаты • 2 спальни • 2 душевые комнаты 5 этаж с лифтом • 70 м2 + 20 м2 терраса • Вид с моря Бен Иегуда / Бограшов Цена: 4 850 000 Совместные расходы: 300 / месяц

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации