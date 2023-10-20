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Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
08.07.2025
$1,33 млн
29.04.2025
$1,40 млн
;
10
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ID: 25811
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Эта очаровательная и яркая квартира в европейском стиле предлагает комфортную среду проживания в идеальном месте. С площадью 89 м2 он расположен на 3-м и верхнем этаже отремонтированного и хорошо обслуживаемого здания. Он включает в себя три тщательно спроектированных номера: просторная гостиная, полуоткрытая кухня с центральным островом, две комфортабельные спальни и современная ванная комната. Расположенная в тихом и востребованном районе центра города, квартира находится всего в нескольких шагах от основных достопримечательностей, таких как торговый центр Dizengoff, площадь Dizengoff, набережная и пляж. Благодаря трем воздушным ориентациям, в течение дня в квартире много естественного света, что создает яркую и гостеприимную атмосферу. Он также имеет доступ к общей террасе на крыше с панорамным видом на зелень, воздухонепроницаемым укрытием в здании для большей безопасности и установленным лифтом. Эта недвижимость является исключительной возможностью для тех, кто ищет элегантное и удобное жилое пространство в привилегированном городском месте. Для получения дополнительной информации или для планирования визита, не стесняйтесь связаться с нами.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
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