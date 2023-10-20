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Жилой квартал Rez de jardin spacieux

Ашкелон, Израиль
от
$533,710
02.04.2025
$533,710
04.02.2025
$526,490
24.12.2024
$528,390
;
5
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ID: 23490
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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В Барнеа просторная садовая площадка

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$533,710
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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