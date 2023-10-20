  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement

Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement

Ашкелон, Израиль
от
$556,182
02.04.2025
$556,182
04.02.2025
$548,658
24.12.2024
$550,638
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23495
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4 штуки на набережной Агамим терасса 90 м2 летом как новые

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bien agence dans un bel immeuble grand hauts plafonds projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,40 млн
Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Иерусалим, Израиль
от
$997,195
Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon
Иерусалим, Израиль
от
$786,520
Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee
Герцлия, Израиль
от
$2,949
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Эвен-Йехуда, Израиль
от
$1,40 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$556,182
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Продается на KIRIAT YOVEL - Новое здание, Appart 3 ПК, 76 м2, полностью отремонтировано, 5-й этаж с лифтом, 2 террасы (включая сукку), подвал, кондиционер
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка. Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу. Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem har homa
Жилой квартал Jerusalem har homa
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Красивые 4 комнаты на продажу в самом сердце Хар-Хомы с поверхностью 117 м2 + 2 террасы сука, жилой площадью 8 м2 и кухонной стороной 22 м2. 2 ванные комнаты, парковочное место и 1 подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации