  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble

Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble

Иерусалим, Израиль
от
$1,724
20.02.2026
$1,724
02.04.2025
$1,545
;
5
Оставить заявку
ID: 25641
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$4,67 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$467,115
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Тель-Авив, Израиль
от
$14,11 млн
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$373,065
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,724
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Мини-пентхаус 4,5 номеров с террасой 27м2. подвал и 2 парковочных места. спортзал без здания, в 2 шагах от озера
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Хадера, Израиль
от
$843,315
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недавнем здании, в районе Hadera Seaside, в Гиват Ольга, улица Менахем Бегин! Характеристики: - 5 штук около 120 м2, - Две террасы! 14 и 6 м2, - Красивое жилое пространство с хорошим распределением, -…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверхности: 46 м2 Пол: 5/5 с лифтом Цена: 3 600 000 Откройте для себя эту 2-комнатную квартиру, расположенную в оживленном сердце Тель-Авива, на углу Нахалата Биньямина и Грузенберга. Устанавливаемая в зас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации