Жилой квартал Au centre

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Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная.
Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком.
Терраса 20 м2..
1 родительский люкс и 1 младший люкс.
2 парковочных места и 1 подвал
Увидеть абсолютно
Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана.
Почему эта квартира такая особенная?
•76 м2 идеально расположено
Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков!
• Высокий этаж - панорамный вид на город
• Фасад с видом …