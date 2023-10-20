Жилой квартал Appartement de standing avec vue incroyable

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В районе Байит Ваган граничит с Кирьят Йовелем. У подножия нового трамвайного вокзала и автобусов.
В роскошной новой девелоперской башне, с великолепным вестибюлем, спортзалом и парковкой и 3 лифтами, в том числе 2 из Шаббата.
Новая квартира, очень вложенная
4 номера 104м2 с балконом 10м2 с небольшой сокковой частью и панорамным и великолепным видом на лес Иерусалима.
Очень яркая и просторная американская кухня большой стоящий мастер-люкс с двумя ванными комнатами вложила центральный кондиционер подогрева пола и крытое парковочное место.
В центре общественной жизни Байит Ваган, со школами, магазинами, ресторанами, синагогами и детскими садами.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
