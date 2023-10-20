  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement de standing avec vue incroyable

Жилой квартал Appartement de standing avec vue incroyable

Иерусалим, Израиль
от
$1,17 млн
20.02.2026
$1,17 млн
06.05.2025
$1,04 млн
;
5
ID: 25847
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
В районе Байит Ваган граничит с Кирьят Йовелем. У подножия нового трамвайного вокзала и автобусов. В роскошной новой девелоперской башне, с великолепным вестибюлем, спортзалом и парковкой и 3 лифтами, в том числе 2 из Шаббата. Новая квартира, очень вложенная 4 номера 104м2 с балконом 10м2 с небольшой сокковой частью и панорамным и великолепным видом на лес Иерусалима. Очень яркая и просторная американская кухня большой стоящий мастер-люкс с двумя ванными комнатами вложила центральный кондиционер подогрева пола и крытое парковочное место. В центре общественной жизни Байит Ваган, со школами, магазинами, ресторанами, синагогами и детскими садами.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

