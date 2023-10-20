  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite

Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite

Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
20.02.2026
$1,38 млн
07.06.2025
$1,23 млн
;
4
ID: 26307
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Другие комплексы
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Ашкелон, Израиль
от
$404,415
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Эксклюзив - улица Черничевского, проект Bezall Шенкинский район Большая 3-комнатная квартира, очень светлая Север / Запад Около 87 м2 + 9 м2 терраса (одна спальня с внутренней стороны здания) Безопасность 24/7 Спортивный зал Парковка пещера Возможность полной мебели Квартира в настоящее вр…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Агентство
Immobilier.co.il
