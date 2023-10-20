Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l

В районе Морского парка Бат-Ям, современный и новый район в роскошном здании, очень хорошо вложенная квартира, включая элегантный дизайн, роскошный деревянный паркет, полностью оборудованную и современную кухню, отопление пола, умные туалеты, настенные шкафы. Продается со всей мебелью. Иди со своим багажом. Квартира в настоящее время сдается за 11 000 шекелей в месяц. Здание с 24-часовым охранником, тренажерным залом и конференц-залом. Квартира имеет 2 парковочных места и комнату для хранения.